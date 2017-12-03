Бренд BaByliss выбрал свою Королеву!

30 ноября в ресторане-яхте «Чайка» прошел финал ежегодного федерального конкурса красоты Miss BaByliss 2017! Французский бренд BaByliss Paris, известный своими инновационными приборами для профессионального ухода за волосами, уже в третий раз выбрал свою королеву на просторах России. В этом году корону получила прекрасная Анастасия Парамонова!

Конкурс Miss BaByliss проходил в несколько этапов, и сначала участницы — а их было более 1000 — соревновались в виртуальном пространстве. Десять самых красивых и самых достойных вышли в финал.

В финальных состязаниях очаровательные конкурсантки продемонстрировали не только изящную походку и безупречную осанку, но и способности быстро отвечать на каверзные вопросы жюри и даже осведомленность в новых цифровых технологиях и инновациях в сфере ухода за волосами. Конечно же, не обошлось без дефиле в деловых костюмах и вечерних платьях — роскошные туалеты были предоставлены дизайнерами Леонидом Гривко и Cофи Строкатто. Подготовкой финалисток и постановкой дефиле занималось профессиональное модельное агентство VERONA Models. Над созданием образов участниц колдовали стилисты BaByliss и специалисты школы профессионального макияжа и грима Майк ап Ательер Париж.

Выполнение конкурсных заданий строго оценивало профессиональное жюри, в состав которого в этом году вошли: кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева, Мисс BaByliss 2016 Валерия Дерягина, редактор раздела «Красота» сайта WMJ Анастасия Бурмистрова, главный редактор журнала Beauty Mafia Дарья Фролова, менеджер по развитию продаж компании «М. Видео» Артем Сафин, пластический хирург Левон Чахоян, а также звездное жюри: Любовь Казарновская, Екатерина Стриженова, Дмитрий Дибров, Мария Бутырская, Алика Смехова, Константин Цзю и Виктория Андриянова.

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Помимо главной Королевы, на вечере также были награждены победительницы в специальных номинациях. Вице-мисс BaByliss 2017 стала Виктория Негляд, а титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам онлайн голосования получила Алиса Урюпина.

Конкурс стал ярким, красочным, действительно незабываемым. В качестве ведущих выступили очаровательная Полина Диброва и фееричный Антон Зорькин. Музыкальные номера, которые создали особую атмосферу мероприятия, были представлены талантливыми и красивыми участницами шоу «Голос»: Анаит Погосян, Ксаной Сергиенко и Маргаритой Позоян.

Танцевальный мастер-класс гостям подарили топ-преподаватели школы Galladance Арсений Родинов и Мария Орлова.

Гостями вечера, в том числе, были: Мария Кравцова, Эвелина Бледанс, Митя Фомин, Алла Довлатова, Анастасия Меськова, Анна Цуканова-Котт, Анастасия Гребенкина, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Даниил Федоров, Наталья Лесниковская, Алексей Лемар и Алиса Толкачева.

Партнерами конкурса Miss BaByliss 2017 выступили: федеральная сеть бытовой техники и электроники «М. Видео»; онлайн-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров lamoda; сеть-фитнес клубов Х-FIT; ювелирная студия Bandes, косметика для волос Schwarzkopf; украшения RIVOLI; клиника Левона Чахояна; парфюмерная студия Fessalonika; бренд аксессуаров для волос и украшений премиум-класса Evita Peroni; лаборатория Cytolife; PR-агентство МЯТА; косметический бренд Egomania; студия дизайна взгляда Lash Expert; парк-отель PORTE MARE; компания по доставке здорового питания «Про вкус»; Флотилия Radisson Royal, Москва»; город-курорт «Доброград»; минеральная вода RUSOXY; бутик цветов и подарков «Золотой Цветок»; поставщик алкогольных напитков премиум-класса «ЛУДИНГ».

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