Бренд Bogner представил коллекцию сезона весна-лето 2017

Основная идея новой коллекции немецкого бренда – «спортивная мода», которая стала частью повседневного гардероба и активного образа жизни. Коллекция Bogner SS17 включает 4 линии: Bogner Woman, Bogner Man, Bogner Fire+Ice, Bogner Sport.

В сезоне весна-лето 2017 Bogner продолжает создавать одежду для занятий спортом, отвечающую последним модным тенденциям. Наряду с другими марками одежды для активного образа жизни Bogner продвигает идею отсутствия четких границ между спортивным стилем и повседневной одеждой. Функциональность и удобство - универсальные принципы бренда, которые по-новому интерпретируются в этом сезоне.

«Athleisure (от athletic – спортивный, leisure – досуг) – стиль, в котором спортивная одежда переходит в разряд повседневной. Мы стояли у самых истоков спортивной моды. В 1948 году в Мюнхене состоялся первый послевоенный показ коллекции, и уже всего через несколько лет пресса именует бренд «Dior-ом лыжной моды», – поделился главный дизайнер Bogner Women Конрад Хубер.

«Стремительно набирающий популярность тренд athleisure означает, что мода активно трансформируется. Мы создаем новый, универсальный тип одежды. Например, легкий хлопковый блейзер в ярко-оранжевом исполнении или парка с рукавами-тюльпанами и неоново-оранжевой молнией в капюшоне – прекрасные примеры взаимной интеграции спортивных элементов, цветов и модного дизайна» – объясняет Конрад Хубер философию синтеза моды и спорта.