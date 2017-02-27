Бренд Braschi представил новую коллекцию Fall Winter 17/18

Новая коллекция представляет собой воплощение образа свободолюбивой femme fatale, которая выбирает самые смелые наряды для дневных и вечерних выходов — это настоящая авантюрная фантазия, будто сошедшая с абстрактной картины. Никакая fashionista не сможет устоять перед калейдоскопом красок и смелой роскоши, кожи, мехов и необычных тканевых текстур.



Сердцем новой коллекции являются дерзкие косухи с заклепками, яркие куртки-бомберы и классические пальто из меха соболя необычных расцветок — оранжевые, желтые, зеленые, фиолетовые, лавандовые и цвета фуксии. Привлекают внимание и черно-белые пальто с анималистическими принтами, которые создают совершенно сногсшибательный эффект в сочетании с мини-юбками из черного шифона. А вечерний образ выполнен в стиле диско с его невероятными изделиями из меха норки и лисы, дополненными серебром парчи и жаккардовой ткани с леопардовым принтом — они словно созданы для неотразимых 80-х годов.