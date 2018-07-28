Бренд Brioni расстался с креативным директором

После года работы итальянскую марку мужской одежды покинула Нина-Мария Ницше.

Авторитетный сайт WWD сообщил, что итальянский бренд мужской одежды Brioni расстался с креативным директором. Спустя всего год марку покинула Нина-Мария Ницше, ставшая первой женщиной на этой должности в Brioni. Руководство компании пока что не определилось с кандидатом на освободившееся место.