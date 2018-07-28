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Артем Кузелев

Бренд Brioni расстался с креативным директором

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  • 28 Июля 201823:58
Сюжеты: Brioni

После года работы итальянскую марку мужской одежды покинула Нина-Мария Ницше.

Авторитетный сайт WWD сообщил, что итальянский бренд мужской одежды Brioni расстался с креативным директором. Спустя всего год марку покинула Нина-Мария Ницше, ставшая первой женщиной на этой должности в Brioni. Руководство компании пока что не определилось с кандидатом на освободившееся место.

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