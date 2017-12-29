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Артем Кузелев

Бренд Christian Louboutin отвоевал красные подошвы

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  • 29 Декабря 201712:55
Сюжеты: Christian Louboutin

Французский дом моды снова отстоял свое право на фирменную деталь. При этом марка отсудила 156 тысяч долларов за нарушение товарного знака.

Суть дела состоит в том, что индийские компании Kamal Family Footwear и Adra Steps торговали женскими туфлями с красными подошвами. Как известно, этот элемент считается фирменной деталью парижской марки Christian Louboutin. Полтора года назад французы подали судебный иск против плагиаторов и потребовал возместить ущерб.

На днях суд вынес решение в пользу Christian Louboutin, при этом судья пояснил, что бренд хорошо известен как в мире, так и в Индии, где работают два бутика компании, а значит, индийские предприниматели были в курсе нарушения его прав. В очередной раз красные подошвы остались за парижанами.

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