Бренд Dior Homme изобретает велосипед

Глава мужской линии парижского дома моды анонсировал в своем Instagram выход новой модели городского велосипеда.

Представив летом уже вторую коллекцию скейтбордов, креативный директор линии Dior Homme решил развить тему дальше. На днях Крис Ван Аш опубликовал на своей страничке в Instagram брендированную модель BMX, сопроводив кадр анонсом «Скоро». Вероятно, велосипед – результат коллаборации Dior Homme и знаменитого бренда Bogarde Bikes, специализирующегося именно на BMX.