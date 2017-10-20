Бренд DiSASH представил новую коллекцию «Атмосфера»

Известный российский модный бренд DiSASH представил капсульную коллекцию «Атмосфера» сезона осень–зима 2017-2018 в «Согласии Холл». Автор бренда Александра Павлова стремится соединять роскошь классики с повседневной жизнью, ее новая коллекция основана на любимых поклонниками марки лаконичных базовых вещах и дополнена элегантными моделями с авторской вышивкой шелковыми нитями. Особенности одежды DiSASH — идеальный крой, натуральные ткани и золотые детали, создающие легкое и нежное настроение с мотивами лета.

Показ новой коллекции DiSASH поддержали своим присутствием звездные гости: модель, ведущая массовых мероприятий и обладательница титулов «Миссис России 2013» и «Первая вице-миссис России 2012» Анна Городжая, телеведущая и певица Лера Кондра, певица и диджей, ветеран группы «Тутси» Анастасия Крайнова, видеоблогер Анфиса Ибадова, самый молодой арт-директор в истории компании Victoria’s Secret Анастасия Стриженова и ТВ-стилист Ирина Немоляева. Партнерами показа выступили врач дерматолог-косметолог Ольга Шваб, московская школа макияжа ARTBANDA и ювелирная компания «Сияние Сибири».

«Стилистика DiSHASH — это сочетание мировых модных трендов с поэтичными образами русской природы, — говорит Александра Павлова. — Мне хотелось, чтобы короткое русское лето, с его особой, тонкой красотой, осталось с нами и осенью, в сезоне «осень–зима 2017–2018».

О БРЕНДЕ: Дизайнерский гардероб от DISASH

Бренд DISASH вихрем ворвался в молодежную моду и всего за год завоевал сердца сотен столичных модниц от 20 и старше.

Дизайнер бренда Александра Павлова делает акцент на стильную дизайнерскую базовую и нарядную одежду в различных стилях от сдержанной классики до почти космического артхауса. Умение создать элегантное и простое «маленькое черное платье» с воротничком в стиле Шанель и одновременно при этом представить коллекцию в нежно-беззащитно-розовом в актуальных горох, посвятив ее, отчасти импрессионизму с его неимоверно-яркими красками, отчасти винтажному «возврату» к временам «Великого Гэтсби» — в этом состоит умение молодого, но уже яркого и амбициозного дизайнера.