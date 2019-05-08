Бренд Elena Mirò совместно с «Джамилько» открывает новый бутик в ТРЦ «Европейский» в Москве

Благодаря сотрудничеству с «ДжамильКо» бренд Elena Mirò ускоряет стратегию развития в России, увеличивая объемы розничных и оптовых продаж.

Бренд Elena Mirò продолжает экспансию на российский рынок, открывая новый бутик в Москве, в ТРЦ «Европейский», крупнейшем торговом комплексе, расположенном в нескольких минутах ходьбы от главных достопримечательностей города.

Эстетика бутика вдохновлена новой концепцией флагманского магазина бренда на Площади Ла Скала (Piazza della Scala) в Милане. Он станет воплощением итальянского стиля, а элегантный изысканный дизайн в теплых светлых тонах с использованием материалов премиум-класса создаст ощущение комфорта и гостеприимства. В интерьере присутствовуют детали, созданные на основе архетипического архитектурного элемента классического итальянского искусства – арки, которая вернулась через цитирование работ крупнейших архитекторов послевоенного периода.

Открытие в ТРЦ «Европейский» стало третьим по счету открытием Elena Mirò в Москве и пятым по России, закрепляя договор о партнерстве с «ДжамильКо» (компанией, обладающей обширным опытом в области дистрибуции модной одежды и аксессуаров, а также углубленными знаниями рынка) подписанным брендом Elena Mirò с целью усиления политики присутствия бренда на территории страны.

«Расширение бренда Elena Mirò в России представляет собой неоценимый шаг вперед в рамках стратегии международного развития бренда. Благодаря сотрудничеству с “ДжамильКо” и отличным результатам, достигнутым в последнее время в сфере оптовых продаж, бренд надеется вскоре стать эталоном на рынке одежды для женщин с пышными формами в России, Казахстане, Беларуси и Армении», – прокомментировал Мартино Бозелли (Martino Boselli), бренд-директор Elena Mirò.

С момента старта партнерства компании «ДжамильКо» и бренда Elena Mirò в октябре 2018 г. уже достигнуты значительные результаты. Так, ускорение стратегии развития позволило бренду увеличить количество открываемых в России магазинов в 2019 году с 5 до 8. Помимо трех уже открытых магазинов в Москве и двух в Санкт-Петербурге, к концу 2019 года будет открыто еще три бутика: в Москве, в Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге.

«Для нас честь и большая радость сотрудничать с брендом Elena Mirò. Открытие бутиков в Москве и Санкт-Петербурге ознаменовало выход компании “ДжамильКо” в сегмент моды «Curvy», которого до недавнего времени не было в нашем портфеле. Мы видим хороший потенциал роста компании Elena Mirò на российском рынке и уверены, что сможем успешно развивать данный бренд», – отметила Кира Балашова, генеральный директор компании «ДжамильКо».

Первых гостей бутика Elena Mirò в ТРЦ «Европейский» встретили яркие новинки коллекции Весна-Лето 2019 и приятные привественные комплименты. Также в течение всего первого месяца работы магазин Elena Mirò будет дарить своим клиентам двойные бонусы за любые покупки!