Бренд FILA в STREET BEAT

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT важное пополнение в брендлисте. Теперь здесь будет представлена марка Fila, которая за пару лет сумела не только вернуть себе былую славу, но и приобрести небывалую популярность среди всех ценителей уличного стиля.

Начать в STREET BEAT решили с классики - проверенной и ожидаемой модели Fila Disruptor II Premium для девушек. Кроссовки подойдут на демисезонную погоду, потому что выполнены из сочетания натуральной и эко-кожи. Сами же по себе Disruptor II Premium - это версия культовой модели 1997 года DISRUPTOR II от FILA в свежем исполнении из обновленных материалов с легкой и амортизирующей подошвой для комфорта.

Модель Fila представлена в трех цветах: белом, черном и золотисто-розовом. Размерный ряд с 6 по 9,5 US . Стоимость за пару составит 7 990 рублей. Кроссовки доступны как онлайн, так и в магазинах сети.