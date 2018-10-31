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Бренд FILA в STREET BEAT

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  • 31 Октября 201818:43
Сюжеты: STREET BEAT, FILA

 

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT важное пополнение в брендлисте. Теперь здесь будет представлена марка Fila, которая за пару лет сумела не только вернуть себе былую славу, но и приобрести небывалую популярность среди всех ценителей уличного стиля. 

 

Начать в STREET BEAT решили с классики - проверенной и ожидаемой модели Fila Disruptor II Premium для девушек. Кроссовки подойдут на демисезонную погоду, потому что выполнены из сочетания натуральной и эко-кожи. Сами же по себе Disruptor II  Premium - это версия культовой модели 1997 года DISRUPTOR II от FILA в свежем исполнении из обновленных материалов с легкой и амортизирующей подошвой для комфорта.

 

Модель Fila представлена в трех цветах: белом, черном и золотисто-розовом. Размерный ряд с 6 по 9,5 US . Стоимость за пару составит 7 990 рублей. Кроссовки доступны как онлайн, так и в магазинах сети.

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