Бренд GARMIN выпустил популярные моделей GPS-часов с инновационной технологией подзарядки от солнечной энергии.

Компания GARMIN успешно внедряет разработки с целью увеличения автономного питания своих умных электронных устройств. Благодаря технологиям использования энергии Солнца, на базе смарт-часов fēnix 6X Pro Solar создана серия моделей fēnix 6 - Solar Edition, тактические часы tactix Delta - Solar Edition и защищенные часы Instinct Solar.

Серия Instinct Solar

Новинка Instinct Solar, в дополнение к возможностям предыдущей версии, обеспечивает увеличенный период работы батареи, обновленный яркий дизайн, новые профили занятий. Предусмотрен выпуск двух вариантов часов Instinct - Instinct Solar – Surf Edition и Instinct Solar – Tactical Edition. Встроенный пульсоксиметр1 в часах Instinct Solar определит уровень насыщения крови кислородом, а функция Body Battery поможет оптимизировать энергетические ресурсы организма.

При использовании режима «Экспедиция» в условиях достаточного пребывания под солнечными лучами часы Instinct Solar могут работать без подзарядки до двух месяцев. В режиме смарт-часов в закрытом помещении эта модель обеспечивает до 24 дней работы, а при нахождении на улице в солнечную погоду – более 50 дней. С помощью функции управления питанием Power Manager пользователи часов Instinct Solar могут на ходу вносить изменения в настройки, влияющие на период работы батареи.

Модель Instinct Solar – Surf Edition с водонепроницаемостью до 100 метров содержит информацию о приливах и отдельное встроенное занятие «Серфинг». Модель Instinct Solar – Tactical Edition включает специальные тактические функции, например, совместимость с приборами ночного видения и скрытый режим.

Серия fēnix 6 - Solar Editions

Модели fēnix 6S Pro Solar и fēnix 6 Pro Solar дополнили коллекцию мультиспортивных смарт-часов Garmin fēnix с технологией GPS. Новинки серии Solar Editions имеют специальное стекло Garmin Power Glass™ для зарядки от солнечной энергии и настраиваемый режим управления питанием Power Manager.

Устройство fēnix 6 Pro Solar способно работать без подзарядки в режиме смарт-часов до 14 дней в закрытых помещениях и до 16 дней при достаточном нахождении на солнце. Уменьшенная версия fēnix 6S Pro Solar обеспечивает до 9 дней работы в режиме смарт-часов в закрытых помещениях и до 10,5 дней при нахождении под солнечными лучами. Помимо богатых возможностей всех fēnix 6, версии Solar Editions снабжены новыми профилями занятий, такими как серфинг, горный велосипед и скалолазание в закрытых помещениях.

• Серфинг: Благодаря профилю «Серфинг», который также присутствует в модели Instinct Solar – Surf Edition, любители серфинга смогут отслеживать общее время занятия, количество волн, максимальную скорость и самую длинную волну. При использовании камеры Surfline® пользователи часов fēnix или Instinct со встроенным занятием «Серфинг» смогут загружать видеозапись своей тренировки в учетную запись Surfline и просматривать её с помощью опции Surfline Sessions™.

• Горный велосипед: Новый профиль “Grit and Flow” позволит пользователям отслеживать цифровые показатели, которые можно улучшать с каждой новой тренировкой. В вашем распоряжении будет детальная информацию о каждой велосипедной поездке, а также специальные показатели “Grit” (уровень сложности трассы) и “Flow” (плавность спуска).

• Скалолазание в закрытых помещениях: Вы сможете отслеживать с помощью часов такие данные как количество пройденных маршрутов время занятия, вертикальные подъемы, уровень сложности каждой трассы и другие.

Часы линейки fēnix 6 – Solar Editions поставляются с предзагруженными туристическими картами TopoActive Europe, картами 2000 горнолыжных курортов и более 41,000 полей для гольфа по всему миру, имеют функцию бесконтактных платежей Garmin Pay™ и память для хранения в часах до 2000 музыкальных композиций. Благодаря встроенному пульсоксиметру устройства помогут вести наблюдения за здоровьем, а также оценят уровень стресса, периоды легкого, глубокого и быстрого сна и предоставят персональные рекомендации.

tactix Delta – Solar Edition

Модель tactix Delta – Solar Edition представляет собой уже четверное поколение часов серии tactix, разработанной на базе платформы fēnix. Этот прибор, созданный в соответствии с военными стандартами MIL-STD-810, использует солнечную энергию для увеличения периода работы батареи и функцию управления питанием. Часы обеспечивают до 21 дня работы в закрытых помещениях и до 24 дней при достаточном нахождении на солнце.

Тактические функции модели tactix Delta – Solar Edition включают скрытый режим, в котором отключается обмен данными местоположения и беспроводная связь, а также аварийный выключатель, удаляющий все данные пользователя. Это надёжный и прочный прибор с постоянно включенным дисплеем диаметром 1,4”, закрытым сапфировым стеклом. Стальное кольцо вокруг циферблата защищено от появления царапин черным DLC-покрытием, а стальная задняя крышка черного цвета - PVD-покрытием. Черный нейлоновый ремешок с системой QuickFit® выполнен в военном стиле, с усиленной прошивкой и черными металлическими элементами. Помимо специализированных тактических функций, модель tactix Delta – Solar Edition со встроенной картографией, музыкой, расширенным функционалом для тренировок и некоторые интеллектуальными функциями из линейки fēnix 6, может использоваться как в полевых условиях, так и в повседневной жизни.

«Мультиспортивные часы Garmin с технологией GPS предназначены для любителей спорта и приключений. Благодаря подзарядке от солнечной энергии новые модели Instinct, fēnix 6 / 6S и tactix Delta обеспечивают увеличенный период работы батареи, чтобы пользователи могли заниматься любимым делом до заката солнца и даже дольше», - комментирует Дэн Бартел (Dan Bartel), вице-президент компании Garmin по международным продажам. – «В дополнение к возможности зарядки от солнца новые приборы предлагают обновленные и уникальные функции – от новых камуфляжных расцветок до возможности занятий серфингом. Каждый пользователь новых моделей найдет в них что-то полезное для себя».

Полная линейка часов Garmin с подзарядкой от солнца также включает модели fēnix 6X - Pro Solar и quatix® 6X Solar.

1 Данное устройство не является медицинским оборудованием; оно не предназначено для использования в целях диагностики или мониторинга заболеваний.