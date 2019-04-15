Хиппи-шик, глиттеры и классика в новой коллекции обуви GEOX

Творческая команда GEOX нашла вдохновение для новой весенне-летней коллекции в самых разнообразных эпохах: космические 60-е, цветочные 70-е, дискотечные 80-е и минималистичные 90-е отразились в дизайне туфель и босоножек чтобы сделать каждый день теплого сезона стильным!

Яркие замшевые мокасины, эспадрильи и чанки с бахромой, заморскими племенными узорами и тропическими принтами придадут хиппи-шик даже самому обычному образу.

Чрезвычайно модные сейчас блестящие текстуры глиттеры замечены как в классических моделях босоножек из металлизированной кожи, так и на кедах, расшитыми паейтками с эффектом рыбьей чешуи.

Футуристичный акцент коллекции GEOX добавляет не только космический блеск, но и декор каблучков - граненные кристаллы и стальные заклёпки напоминают, что мы живём в век высоких технологий.

Зато очаровательный принт "гусиная лапка" на элегантных балетках, лодочках и даже кедах в нежной десертной цветовой гамме доказывают, что классика всегда в моде.

Минималистичные монохромные босоножки - хит сезона!

Новую коллекцию GEOX невозможно представить без дышаших сникеров Nebula, в которых ходить всегда легко и приятно, как по облакам - теперь "небесные" кроссовки радуют нас акварельным колорблокингом, который так гармонично сочетается с красками наступившей весны!

Автор: Диана Мицкевич