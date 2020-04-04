Бренд H&M закрыл около 3500 магазинов по всему миру

По последним данным, шведский ретейлер прекратил работу 3440 магазинов и сокращает количество сотрудников.

Из-за распространения эпидемии коронавируса шведская марка активно закрывает магазины по всему миру. До последнего времени их количество насчитывало 5060, однако 3440 торговых точек уже было закрыто. При этом сообщается, что под сокращение попадут десятки тысяч сотрудников компании. Однако в H&M планируют выплачивать зарплату отстраненным от работы на время действия карантина работникам. Кроме того, компания отказалась от выплаты акционерам дивидендов за 2019 финансовый год. По прогнозам экспертов, такие меры приведут компанию к концу 2020 года к убыткам в несколько миллиардов долларов.