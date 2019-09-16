H&M занимается разработкой многоразовой упаковки

Шведский ретейлер работает над созданием многоразовой упаковки совместно с финским стартапом RePack.

Уже сейчас шведская компания предлагает скидки покупателям вещей из линейки Weekday и сдачу упаковки в магазины для ее повторного использования. Лара Коппен, возглавляющая лаборатории H&M поделилась со СМИ: «Технология позволяет нам производить только нужное количество вещей. Мы сокращаем производство и так уменьшаем количество ненужной одежды. Нам нужна многоразовая упаковка, потому что мы отправляем товары покупателям непосредственно с завода. Мы продолжим использовать наши знания для внедрения новых возможностей в цепочку производства».