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Артем Кузелев

H&M занимается разработкой многоразовой упаковки

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  • 16 Сентября 201919:23
Сюжеты: H&M

Шведский ретейлер работает над созданием многоразовой упаковки совместно с финским стартапом RePack.

Уже сейчас шведская компания предлагает скидки покупателям вещей из линейки Weekday и сдачу упаковки в магазины для ее повторного использования. Лара Коппен, возглавляющая лаборатории H&M поделилась со СМИ: «Технология позволяет нам производить только нужное количество вещей. Мы сокращаем производство и так уменьшаем количество ненужной одежды. Нам нужна многоразовая упаковка, потому что мы отправляем товары покупателям непосредственно с завода. Мы продолжим использовать наши знания для внедрения новых возможностей в цепочку производства».

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