Бренд ICHENDORF теперь в России

В официальном интернет-магазине сети DesignBoom появились товары легендарного бренда Ichendorf. Изысканные вазы, бокалы причудливых форм, разноцветные сосуды для полезных в хозяйстве жидкостей – лишь малая часть представленного в магазинах ассортимента марки. В ближайшее время товары марки появятся и в розничных магазинах DesignBoom (Artplay, Кунцево plaza, Авиапарк)

История компании Ichendorf начинается в начале ХХ века в крошечном городке Quadrath-Ichendorf, недалеко от Кёльна. Местные мастера-стекольщики умело использовали непривычные для стекольного производства вещества, чтобы создать изысканные предметы в духе времени. Первая знаковая коллекция Roemer появилась на свет в 1921 году и отличалась смелым сочетанием прозрачного и цветного стекла.

В 50-е годы на место вычурности и украшательства пришли простые формы и абсолютная прозрачность стекла. Коллекции питьевого стекла Regulus и Romulus отлично подходят для каждодневного использования, при этом смотрятся торжественно и утонченно.

Разработчики и мастера Ichendorf всегда держат руку на пульсе и стараются не отставать от веяний моды. В 1990 году фабрика переехала в Милан – город художников и экспериментаторов. Перед дизайнерами открылись новые возможности для реализации самых смелых идей.

Сегодня философия бренда Ichendorf заключается в умелом сочетании традиций и современности, древних технологий и инноваций. Мастера работают с несколькими видами стекла, цветом, создают сложные формы с двойными стенками.