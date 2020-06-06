Бренд IQOS представил новую лимитированную коллекцию IQOS 3 DUOS

В начале лета бренд IQOS представляет новую лимитированную коллекцию IQOS 3 DUOS в эксклюзивном серебристо-голубом цвете и ультрацветную коллекцию панелей для IQOS 3 DUOS.

Лето – это именно тот сезон, который все мы ждем с особенным трепетом. Это время теплых звездных ночей, ослепительного солнца, долгих прогулок, сказочных закатов и незабываемых моментов! Существует множество способов создать летнее настроение: достать с дальней полки актуальные сезонные вещи или включить любимый музыкальный плейлист.

А для совершеннолетних курильщиков и пользователей IQOS есть еще один отличный способ встретить лето - впустить яркие краски в свою повседневную жизнь с новой лимитированной коллекцией IQOS 3 DUOS или со смелыми и неожиданными вариантами цветов в ультрацветной коллекции сменных панелей для IQOS 3 DUOS.

Эксклюзивный серебристо-голубой IQOS 3 DUOS

Новый цвет устройства IQOS 3 DUOS был вдохновлен лучшими моментами лета, которые хочется навсегда сохранить в памяти. Серебристо-голубой – легкий, как небо на рассвете или всплеск воды, в которой отражается летний день. Новый IQOS 3 DUOS станет еще одним приятным дополнением этого июня.

Лимитированная коллекция представлена устройством IQOS 3 DUOS, алюминиевой и глянцевой панелями и колпачком в серебристо-голубом цвете. Каждый элемент доступен к покупке ограниченный период времени.

Серебристо-голубой IQOS 3 DUOS

Ультрацветная коллекция панелей для IQOS 3 DUOS

Коллекция включает в себя завораживающие оттенки и сочетания цветов, которые отлично дополняют любой образ. Каждый совершеннолетний пользователь может каждый день экспериментировать и подбирать аксессуары под свое настроение и стиль. Все оттенки из новой коллекции отлично сочетаются с цветами колпачков из основной линейки.

В новой коллекции доступны сразу четыре выразительных цвета: Ультрафиолет, Аквамарин, Найтлайт и Санрайз. В них бренд отразил все волшебные летние моменты: таинственные сумерки, знойный полдень, яркую звездную ночь и спокойный рассвет. Каждый сможет подобрать свой вариант, исходя из собственных предпочтений.

Белый IQOS 3 DUOS с ультрацветной панелью

Как работает IQOS

Специально для совершеннолетних курильщиков компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) разработала систему нагревания табака IQOS, чтобы снизить вред от курения сигарет. На сегодняшний день уже более 14 миллионов совершеннолетних пользователей сделали свой выбор в пользу IQOS, а в сети можно найти много отзывов об IQOS от врачей и курильщиков. Как и во всех устройствах бренда, в лимитированном IQOS 3 DUOS используется технология HeatControl™. Она позволяет контролировать температуру нагревания, чтобы она не превышала 350°С – так табак не горит, но при этом раскрывает свой настоящий вкус. Благодаря нагреванию не образуются дым и пепел, а табачный пар оставляет меньше неприятного запаха по сравнению с сигаретами.

В основе разработки и изучения бездымных продуктов ФМИ лежит строгий научный подход. В научно-исследовательском центре компании в Швейцарии работают более 400 инженеров и ученых из различных областей науки, которые используют новейшие методики при создании и оценке бездымных продуктов. Помимо собственных научных исследований компании, выводы ФМИ о бездымных продуктах также подтверждены уже более чем 30 независимыми исследованиями в таких странах, как Германия, Япония и США.

Не исключает риски

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