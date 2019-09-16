Бренд Juicy Couture представляет новую коллекцию сезона осень/зима 2019г.

Rock and Roll Juicy

Бренд Juicy Couture посвятил первую капсулу коллекцию 2019г. «Rock and Roll Juicy» лондонским субкультурам рок-н-ролла 60-х и 70-х годов. Главные тенденции в осеннем ассортименте, включая концертные майки и леопардовый принт, черпают вдохновение из жизни модов, панков и богемных рокеров. Коллекцию дополняют главные хиты серии Juicy Loves: костюмы в стиле спорт-шик, майки с саркастичными принтами, черный деним, широкие брюки понте с лампасами.

Swinging London: Свингующий Лондон

Серия “Swinging London” – модный ассортимент вещей в духе модов. В этой линейке, вдохновленной «свингующими шестидесятыми», вы найдете графику ретро шрифтов, цветовые блоки и узнаваемые принты в виде сердечка в стиле мод. Цветовая палитра строится на черном Pitch Black, оттенке розового лимонада Pink Lemonade, белом White, цвете листьев пальмы Palm, нежном клубничном Soft Strawberry и вишневом Cerise. В данной серии сразу бросаются в глаза джинсовая куртка с велюровым капюшоном и костюмы в стиле спорт-шик.