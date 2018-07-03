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Бижутерия, украшения, драгоценности (600)
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Анастасия Ильина

Бренд KoJewelry создал пусеты из белого золота 750 пробы с муассанитами

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  • 03 Июля 201818:11
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Муассаниты – это чистейшие камни, способные гореть и искрить ярче подлинных бриллиантов. Эти камни проходят все тестирования на оригинальный бриллиант.

Показатель преломления у муассанита достигает 2,69 (в среднем на 0,25 выше, чем у алмазов). Дисперсия, отвечающая за игру света, также превышает алмазный показатель: у муассанита она равна 0,104, а у бриллиантов — 0,044.

Твердость алмаза 10 по шкале Мооса, твердость муассанита - 9, это значит, что муассанит тверже любого драгоценного камня за исключением алмаза, поэтому оставить след на нем может только алмаз, а следовательно муассанит никогда не потеряет свой блеск и не потускнеет! Кроме того, не каждый оценщик способен отличить его от бриллианта.

В коллекции будет представлено три формы огранки: круг, квадрат (ашер), сердце.

Пусеты за 25000$ или за 2000$?  Решать только Вам! 

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