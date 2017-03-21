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Осень-зима 2017-18 (92)
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Анастасия Ильина

Бренд La Trevi в рамках MBFW презентовал коллекцию сезона осень-зима 2017-18

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  • 21 Марта 201716:32
Сюжеты: Осень-зима 2017-18

Японская эстетика и утончённость стали главными лейтмотивами коллекции, идея создания которой возникла после путешествия в Японию.

Основной задачей при создании коллекции стала интеграция восточно-азиатской культуры и традиций в эстетику европейского мира, что было продемонстрировано образами на подиуме в стиле street style.

Показ открыла модель в светло-голубом пальто с вышивкой летящего журавля - бестселлером сезона fw 16.

Таким образом, La Trevi раскрыли начатую тему с новых сторон, коллекция включает в себя: платья, костюмы, куртки, а также модели пальто с вышивкой, имитирующую технику оригами.

Продолжая традицию использования натуральных тканей в своих коллекциях, дизайнер Юлия применила в этом сезоне шерсть, шелк, а для верхней одежды - современные технологичные ткани, не теряющие форму после множества стирок. Также, в коллекции представлены изделия over-size и полюбившиеся всем пижамные костюмы, которые не теряют свою популярность на протяжении нескольких сезонов.

Музыкальным сопровождением показа стала небезызвестная композиция Big in Japan, отражающая дух коллекции.

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