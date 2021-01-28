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Софья Румянцева

Бренд Le Journal Intime представил первые модели корсетов

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  • 28 Января 202122:16

Le Journal Intime – российский бренд, в основе которого лежит принципиально новая концепция белья - технологичного, актуального и «честного» в плане отношений женщины со своим телом. Создатели бренда продолжают стирать рамки между одеждой и бельем и представляют новую линейку изделий – корсеты «femme comme ça».

Корсеты Le Journal Intime традиционно выполнены  из технологичной эластичной мелкоячеистой ткани power-net с применением технологии особого кроя и использованием гибких пружинящих вставок, благодаря чему изделие мягко повторяет анатомические линии тела, подчеркивая его естественную красоту.

Модель представлена в двух базовых цветах – черном и нюд и уже доступна для заказа. Вышивка в виде надписи «femme comme ça» в переводе с французского «такая женщина…» подчеркивает индивидуальность природной красоты каждой женщины – свободной, сексуальной, без навязывания стандартов и оценки.

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