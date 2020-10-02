Бренд Le Journal Intime стал участником профессиональной онлайн-выставки Lingerie Business

В этом сезоне российский бренд fashion-белья Le Journal Intime перешёл от традиционного формата офлайн-выставок в онлайн и стал участником первого в России профессионального онлайн-проекта Lingerie Business, который стартовал 7 сентября.

Lingerie Business – это b2b платформа, где представлены бренды нижнего белья, купальников и домашней одежды. У каждого участника онлайн-выставки своя персональная страница, на которой доступна информация о бренде и актуальная коллекция.

«Мы решили участвовать в онлайн-платформе Lingerie Business, поскольку для нас отраслевые выставки - одно из важных направлений в работе. Это возможность показать актуальные коллекции, наладить сотрудничество с новыми партнерами и получить обратную связь от экспертов индустрии. Но сегодняшние условия ещё не позволяют вернуться к привычным выставкам, а онлайн-формат нам показался современным и соответствующим реалиям. Мы доверяем организаторам платформы, с которыми сотрудничали в рамках международных бельевых выставок. В первые дни работы платформы мы уже получили несколько новых заказов», - комментируют Наталья Войнич и Татьяна Валентович, основательницы Le Journal Intime.

На персональной странице Le Journal Intime уже представлена информация о бренде и актуальная коллекция Fall-Winter 20/21 - Dr.Tailor.