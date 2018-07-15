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Артем Кузелев

Бренд Longchamp отправляется на Неделю моды в Нью-Йорке

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  • 15 Июля 201813:18
Сюжеты: Longchamp, Неделя моды в Нью-Йорке

В честь своего юбилея французская марка впервые примет участие в нью-йоркской Неделе моды.

Парижский бренд Longchamp отмечает в этом году 70-летие. В честь торжественной даты руководство марки решили устроить показ новой коллекции прет-а-порте в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Шоу продемонстрирует новую стратегию позиционирования компании и состоится 8 сентября.

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