Бренд Longchamp отправляется на Неделю моды в Нью-Йорке

В честь своего юбилея французская марка впервые примет участие в нью-йоркской Неделе моды.

Парижский бренд Longchamp отмечает в этом году 70-летие. В честь торжественной даты руководство марки решили устроить показ новой коллекции прет-а-порте в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Шоу продемонстрирует новую стратегию позиционирования компании и состоится 8 сентября.