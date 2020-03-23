Бренд LUSH представляет парфюмерную библиотеку на Тверской.

Уникальное пространство, объединяющее литературу и парфюмерию, представит книги, которые вдохновляли и продолжают вдохновлять парфюмеров Lush.

Ароматы позволят вам погрузиться в историю парфюмерии Lush, создаваемой на основе лучших натуральных эфирных масел и абсолютов.



В магазине Lush на Тверской, 4, открылась парфюмерная библиотека – новое пространство, которое позволит сделать знакомство с парфюмерным миром Lush незабываемым.



Это первая и пока единственная в России парфюмерная библиотека от

Lush, своеобразная мультисенсорная площадка для пробуждения чувств и познания высокого искусства парфюмерии.

Помимо 29 эксклюзивных ароматов из коллекции Lush Perfume Library, в пространстве размещена богатая коллекция книг по теме ароматерапии и эфирных масел, рекомендованных соучредителем Lush и парфюмером Марком Константином который заявил:



«В Lush мы разрабатываем собственные ароматы и парфюмерные композиции. Это редкость для косметической компании. Мы с нетерпением ждем возможности показать людям, как мы это делаем, с помощью новой парфюмерной библиотеки в Москве, которая будет содержать эксклюзивные ароматы и одну из самых больших коллекций книг по парфюмерии, предлагаемых к продаже в России».

По данным пресс-службы бренда.