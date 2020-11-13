Бренд MADE IN COSMOS посвятил коллекцию к юбилею Театра имени М.Н. Ермоловой.

К юбилею Театра имени М.Н. Ермоловой бренд Made In Cosmos выпустил лимитированную коллекцию украшений из метеоритов.

Российский бренд украшений из метеоритов Made In Cosmos создал специальную коллекцию в честь юбилейного 95-ого сезона московского Театра имени М.Н. Ермоловой. В нее вошли две пары сережек, два кольца, три браслета и две подвески.

Капсульная линейка украшений сделана из серебра и древнего метеорита Campo Del Cielo, который обнаружили в 1576 году в Аргентине.

По задумке создателей, метеорит символизирует историю и многолетние традиции театра, а серебро – современные тенденции, которые привнес в театр Олег Меньшиков, ставший его художественным руководителем в 2012 году.

Старт продаж коллекции намечен на 9 ноября. Приобрести украшения из линейки можно будет на сайте ювелирной марки, во флагманском магазине бренда в дизайн-квартале «Флакон» в Москве и в магазине в Бертгольд Центре в Санкт-Петербурге.

Бренд Made In Cosmos работает только с настоящими метеоритами, возраст которых - более 4 млрд лет. Метеориты, которые использует компания, – это ядра не сформировавшихся планет, попавшие на Землю из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Метеориты не радиоактивны, как это принято считать, поэтому все украшения абсолютно безопасны.

По данным пресс-службы бренда.