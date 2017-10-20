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Артем Кузелев

Бренд Mango продолжает поддерживать экотренд

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  • 20 Октября 201722:04
Сюжеты: Mango

Испанская марка представила образы второй коллекции, созданной из переработанных материалов.

В магазинах марки Mango можно найти вещи из уже второй экологичной коллекции Committed. Как сообщает официальный пресс-релиз, для производства одежды этой линейки используется исключительно органический хлопок и переработанные материалы. Кроме того, бренд работает с устойчивыми волокнами, среди которых переработанная шерсть, модал и лиоцелл.

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