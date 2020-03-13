Бренд Marc O’Polo открывает новый магазин в ТРЦ «Европейский»

В Торгово-Развлекательном центре «Европейский» открыл свои двери всем поклонникам бренда новый магазин бренда Marc O’Polo. Магазин, обустроенный в концепции Appartment Evolution, разместился на 2 этаже Торгово-Развлекательного Центра. Зал наполнен светом и воздухом за счёт больших витрин с торговой галереей. Специфика концепции Appartment Evolution - это открытые витрины для лучшей визуализации зала и пространства магазина, оформление в виде «идеальной пары» клиентов бренда в делении на женскую и мужскую коллекции. На входной группе магазина представлены все последние поступления новой коллекции Marc O’Polo сезона весна-лето 2020 Nordic By Nature и самый актуальный товар.

Новая коллекция Marc O’Polo – это современная естественность со скандинавскими актуальными трендами. Элегантное соединение натуральных материалов и функциональных деталей.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В мужской коллекции акцент сделан на принт в полоску, трикотажные ткани, застежки-молнии и городскую утонченность. Образы: повседневные, с элементами спецодежды и уличного стиля. Легкие материалы, такие как функциональный рипстоп и мягкая эластичная ткань. Кроме того, переосмысленные линейные и повседневные ткани цвета индиго. Цветной мир: акцент на оранжевый и ярко-красный в сочетании с кремовым, ярко-синим, разнообразными оттенками хаки и песочными тонами.

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Женская коллекция сезона весна-лето 2020 – это декоративные полосы, легкие ткани и современная игра приталенных и широких силуэтов. Образ: сочетание органики и линейности. Большие графические рисунки, лоскутные принты и игра широких воздушных силуэтов. Важно: линейка свитеров с логотипом, выполненных из высококачественного органического хлопка. В новых формах и в разнообразных оттенках. Плюс цветная джинсовая ткань в винтажном выцветшем виде, будь то брюки, куртки или комбинезоны. Надписи на одежде: толстовки со слоганами «Нет будущего без природы». Другие особенности: плащи, однотонные или с цветными вставками, джинсовые, подходящие под широкие штаны или функциональные с техническими деталями. Сильные стороны: трикотаж и джерси, утилитарные комбинезоны из льняной эластичной ткани.

Новая коллекция Marc O’Polo уже представлена в магазине в ТРЦ «Европейский», а также на сайте интернет-магазина: www.marc-o-polo.ru.