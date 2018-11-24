Бренд Marks & Spencer обвиняют в сексизме

Украшение витрин известной британской марки вызвало негодование жителей Лондона.

Готовясь к «черной пятнице», декораторы магазина Marks & Spencer создали оригинальное оформление витрин. Однако дизайнеры бренда что-то упустили из виду и попали под волну претензий и обвинений в сексизме. Как оказалось, витрины магазина были разделены на две части – мужскую и женскую – и снабжены надписью Must Have. Однако если мужчинам предлагалось приобрести бизнес-костюмы «чтобы впечатлять», то женщинам адресовалось нижнее белье «под соусом» «должна иметь милые крошечные трусики». Такую недальновидность пользователи сети ужен назвали «ошеломительно мерзким противопоставлением, которое убивает и вызывает рвотный рефлекс».