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Артем Кузелев

Бренд Marks & Spencer обвиняют в сексизме

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  • 24 Ноября 201811:34
Сюжеты: Marks & Spencer

Украшение витрин известной британской марки вызвало негодование жителей Лондона.

Готовясь к «черной пятнице», декораторы магазина Marks & Spencer создали оригинальное оформление витрин. Однако дизайнеры бренда что-то упустили из виду и попали под волну претензий и обвинений в сексизме. Как оказалось, витрины магазина были разделены на две части – мужскую и женскую – и снабжены надписью Must Have. Однако если мужчинам предлагалось приобрести бизнес-костюмы «чтобы впечатлять», то женщинам адресовалось нижнее белье «под соусом» «должна иметь милые крошечные трусики». Такую недальновидность пользователи сети ужен назвали «ошеломительно мерзким противопоставлением, которое убивает и вызывает рвотный рефлекс».

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