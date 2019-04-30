Бренд Misenscène. Скидки до 60%

Misenscène - это не только одежда, это стиль, видение, история, и для каждого она своя! Каждая коллекция - это новая история, новая героиня и новое настроение в эстетике Misenscène. В повседневные вещи Misenscène добавляет яркие детали, в вечерние наряды легкую небрежность.

Дизайнер бренда – Виктория Король – с международным бэкграундом. Она окончила Istituto Marangoni в Милане по специальности Fashion design, а затем продолжила обучение на Fashion business в Париже. Ее выпускное портфолио получило самые позитивные отзывы и рекомендации, что дало ей возможность пройти стажировку в компании Givenchy.

Приобретенный интернациональный опыт работы в модной индустрии и новое видение модных тенденций помогают Виктории Король создавать трендовые коллекции с уникальным характером.