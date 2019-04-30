Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Элиза М

Бренд Misenscène. Скидки до 60%

  • 170
  • 0
  • 30 Апреля 201912:13

Misenscène - это не только одежда, это стиль, видение, история, и для каждого она своя! Каждая коллекция - это новая история, новая героиня и новое настроение в эстетике Misenscène.  В повседневные вещи Misenscène добавляет яркие детали, в вечерние наряды легкую небрежность. 

Дизайнер бренда – Виктория Король – с международным бэкграундом. Она окончила Istituto Marangoni в Милане по специальности Fashion design, а затем продолжила обучение на Fashion business в Париже. Ее выпускное портфолио получило самые позитивные отзывы и рекомендации, что дало ей возможность пройти стажировку в компании Givenchy.

Приобретенный интернациональный опыт работы в модной индустрии и новое видение модных тенденций помогают Виктории Король создавать трендовые коллекции с уникальным характером.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru