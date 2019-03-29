Бренд MSGM присоединился к участникам Pitti Uomo

Организаторы следующего сезона флорентийской ярмарки продолжают рассказывать об участниках мероприятия.



Итальянская марка MSGM присоединилась к расписанию будущего сезона ярмарки Pitti Uomo. Во Флоренцию бренд отправляется в честь своего десятилетия и намерен представить здесь мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020. Состоится показ 13 июня.

Организаторы ярмарки подчеркивают, что бренд MSGM участвует в программе Pitti Uomo уже второй раз. До этого креативный директор Массимо Джорджетти устраивал здесь шоу в 2013 году.