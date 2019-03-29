Вход
ADV
Интересно
Pitti Uomo (46)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Бренд MSGM присоединился к участникам Pitti Uomo

  • 100
  • 0
  • 29 Марта 201917:28
Сюжеты: Pitti Uomo

Организаторы следующего сезона флорентийской ярмарки продолжают рассказывать об участниках мероприятия.


Итальянская марка MSGM присоединилась к расписанию будущего сезона ярмарки Pitti Uomo. Во Флоренцию бренд отправляется в честь своего десятилетия и намерен представить здесь мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020. Состоится показ 13 июня.
Организаторы ярмарки подчеркивают, что бренд MSGM участвует в программе Pitti Uomo уже второй раз. До этого креативный директор Массимо Джорджетти устраивал здесь шоу в 2013 году.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru