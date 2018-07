Бренд Nike стал самым популярным у миллениалов

Вывод сделали специалисты компании Ybrands после опроса 80 000 потребителей в возрасте от 13 до 36 лет.

Компания Ybrands представила результаты нового исследования. Оказалось, что наибольшим доверием и популярностью у миллениалов (потребители от 13 до 36 лет) среди модных марок пользуется бренд Nike (абсолютный лидер по всем категориям – Dove). Специалисты, проводившие исследования, отмечают, что Nike чаще всего называется молодежью «крутым лейблом».

Кроме Nike и Dove, в первую десятку также вошли такие бренды, как Hershey’s, Amazon, Oreo, M&M’s, Target, Google, Netflix и Adidas. Если говорить о модных марках, то после Nike в списке в порядке снижения степени доверия расположились: Levi’s, Adidas, Vans, Under Armour, Converse, The North Face, Supreme, Pink, Timberland и Fruit of the Loom.