Бренд Nike возглавил список самых дорогих модных марок

Компания в очередной раз подтвердила свою позицию в рейтинге Apparel 50.

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный отчет Apparel 50, который составляется на основе информации о самых дорогих модных брендах. В шестой раз подряд список возглавила марка Nike, чья стоимость оценивается на данный момент в 34,8 млрд долларов. В пятерку дорогих брендов также в порядке убывания стоимости вошли Gucci, adidas, Louis Vuitton и Сartier.