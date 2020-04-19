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Артем Кузелев

Бренд Nike возглавил список самых дорогих модных марок

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  • 19 Апреля 202014:14
Сюжеты: Nike

Компания в очередной раз подтвердила свою позицию в рейтинге Apparel 50.

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный отчет Apparel 50, который составляется на основе информации о самых дорогих модных брендах. В шестой раз подряд список возглавила марка Nike, чья стоимость оценивается на данный момент в 34,8 млрд долларов. В пятерку дорогих брендов также в порядке убывания стоимости вошли Gucci, adidas, Louis Vuitton и Сartier.

 
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