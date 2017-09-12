Бренд Pezzo представил новую коллекцию Осень-Зима 2017-18

В новом модном сезоне Осень-Зима 2017/2018 бренд женской и мужской одежды Pezzo представил коллекцию в стиле casual. Лукбук марки предлагает нам окунуться в уютную атмосферу ранней осени — длительные прогулки в парках и скверах города с любимой собакой, встречи с друзьями, уютная одежда, чай в термосе на верандах и прочие приятные осенние моменты.

Коллекция разработана как полноценный гардероб для работы и отдыха. Офисная часть коллекции представлена в строгих классических пальто, брюках, юбках, сорочках и рубашках. Одежда для отдыха — это куртки, модные пальто из искусственного меха, пуловеры и кардиганы, платья, трикотажные топы, джинсы. Цветовая гамма коллекции: основные цвета — серый, насыщенный синий, пастельные оттенки голубого и розового; яркие акценты — бордовый и красный.

Главным плюсом коллекции является тот факт, что все образы из женской и мужской линии прекрасно гармонируют между собой, позволяя с легкостью составлять комплекты в одном стиле и цветовой гамме для пары на выход.

В настоящее время марка Pezzo эксклюзивно представлена в сети магазинов и универмагов «ХЦ», официальный сайт — hcmoda.ru.