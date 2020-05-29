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Бренд пляжной одежды Vilebrequin представил очередную коллаборацию с творческим дуэтом Mrzyk & Moriceau

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  • 29 Мая 202013:51
Сюжеты: Vilebrequin

Художники-сюрреалисты Mrzyk и Moriceau  украсили шорты, купальники и футболки Vilebrequin ироничными поп-принтами в стиле 70-х, представляя идеальное сочетание для отца и его детей, отдавая дань современной моде на family look. 
 
Эксклюзивный дизайн напоминает, что семейные воспоминания незаменимы и всегда актуальны!


Приобрести одежду бренда можно на сайте vilebrequin.ru

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