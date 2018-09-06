Бренд Rudi Gernreich готовится к перезапуску

Знаменитая марка Руди Гернрайха, придумавшего купальники монокини, объявила о намерении вновь стать активным игроком индустрии.

Бренд дизайнера-революционера Руди Гернрайха вновь в игре! Уже сейчас в американских магазинах Opening Ceremony и миланском 10 Corso Como можно купить дебютную коллекцию обновленной марки. Впереди Rudi Gernreich ждут новые свершения: в скором времени начнет работу онлайн-магазин. За перезапуск бренда отвечают генеральный директор компании Маттиас Кинд и дизайнерский дуэт Камиллы Никерсон и Нэвилла Уэйкфилда.