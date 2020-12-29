Бренд SILVASHI открыл флагманский магазин в ТЦ «Метрополис»

Флагманский магазин российского бренда SILVASHI открылся в ТЦ «Метрополис». Торговое пространство площадью 138 кв.м. представлено на 3 этаже торгового центра.

Магазин стал первым собственным торговым пространством бренда и седьмым в сети офлайн-ритейла бренда.

«Открытие магазина мы планировали зимой. За время пандемии мы собрали обратную связь от клиентов, определили необходимые зоны роста и наконец рады представить обновленную концепцию бренда в нашем первом собственном магазине. Благодаря ему мы сможем обеспечить клиентам качественный сервис и положительные эмоции от покупки в SILVASHI. Создавая это пространство, мы хотели подчеркнуть технологичность и экологичность нашего бренда, поэтому использовали в дизайне большие цифровые экраны, светильники в стиле hi-tech и ахроматические цвета, а элементы декора и отделки выполнены из натуральных материалов», - комментирует Светлана Сильваши, основательница бренда SILVASHI.

В магазине уже представлены пуховики и утепленные пальто, изделия из vegan-кожи, платья-комбинации, костюмы-тройки, уютные трикотажные комплекты и модели из новогодней коллекции, которые можно дополнить украшениями – новой категорией бренда SILVASHI.

Российский бренд SILVASHI создаёт коллекции для современных женщин и мужчин, для которых осознанность и экологичность являются неотъемлемой частью стиля жизни, а минимализм и многофункциональность - чертами личного стиля. В основе ДНК бренда – забота как об окружающей среде, так и о внутренней гармонии человека, которые читаются в каждой детали: от процесса разработки модели до выбора состава ткани и ее оттенков.

www.silvashi.com