Бренд STAYER представил экипировку Олимпийской сборной команды России по фристайлу

16 ноября 2017 года в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский пер., д.2, стр.3) компания STAYER представила экипировку Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс для участия в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года.

STAYER – ведущий российский бренд горнолыжной одежды, первым организовавший российское производство высокотехнологичных курток и брюк. Уникальная профессиональная команда специалистов швейного производства с 1998 года успешно представляет на российском и международном рынках коллекции одежды, имеющей необходимый функционал и комфорт как для спорта, так и для городской жизни. Более 10 лет STAYER является партнером Федерации Фристайла Санкт-Петербурга и России. В экипировке STAYER выступали спортсмены сборных команд на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и в Сочи (2014). STAYER является официальным поставщиком экипировки для соревнований Сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхёнчхане (Республика Корея).

На XXIII Олимпийские зимние игры STAYER экипирует сборную команду России по фристайлу в дисциплине ски-кросс полным комплектом экипировки для соревновательных и тренировочных мероприятий (в том числе, соревновательными костюмами, горнолыжными куртками и брюками, пуховиками, виндстоперами, жилетами, плащами). Все изделия изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции.

На презентации экипировки присутствовали: Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки STAYER, Алексей Николаевич Курашов, президент Федерации фристайла России, Игорь Борисович Казиков - заместитель генерального директора по спорту ОСОО «Олимпийский комитет России» и Александр Петрович Долгов, главный тренер сборной команды России по фристайлу. Модели коллекции, авторский принт на которых вдохновлен одним из национальных символов России – храмом Василия Блаженного, продемонстрировали спортсмены, действующие члены Олимпийской сборной России по фристайлу в дисциплине ски-кросс: Игорь Омелин, Анастасия Чирцова, Сергей Ридзик, Виктория Завадовская, Смирнова Софья, Денщиков Семен, Коротков Егор.

Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки STAYER: «Мы хотим поддержать ребят, вложив душу и труд нашей команды в произведённую экипировку. Именно эта волна нашего внутреннего патриотизма и поддержки спортсменов очень важна для нас.» Бренд STAYER может по праву считаться уникальным на российском рынке, являясь, во-первых, разработчиком авторских дизайнов и принтов для высокотехнологичных спортивных изделий, соблюдая весь необходимый функционал, и, во-вторых, производя коллекции с учетом всех стандартов качества спортивной одежды и пожеланий самих спортсменов. Все это – результат накопленного двумя десятилетиями практического опыта, знаний и усилий, вложенных в модели бренда STAYER.

Информация о бренде

STAYER – ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды, с инновационными техническими и технологическими возможностями, на рынке с 1998 года. Компания обладает мощной производственной базой и собственной фабрикой в Псковской области (г. Великие Луки) с великолепными техническими возможностями создания широкого модельного ряда, выпускает продукцию высочайшего качества, различными партиями и тиражами. При производстве изделий применяются современные технологии проклейки швов, лазерного кроя и эргономичной конструкции изделий. Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии STAYER и производятся по эксклюзивному заказу компании. Изделия STAYER ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «ТОП-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности» по версии Минпромторга. Коллекции STAYER представлены на крупнейшей международной выставке ISPO в Мюнхене в команде лучших российских производителей.