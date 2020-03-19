Бренд Supreme временно закроет магазины в некоторых странах

Стритстайл-марка отправит на карантин сотрудников магазинов на территории США, Европы и Японии.

Японская марка последовала примеру компании Nike и объявила о закрытии магазинов в ряде стран. На данный момент известно, что ритейлер остановит работу торговых точек в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Токио, Осаке, Нагойе и Фукуоке. В магазинах Supreme, которые оказались закрыты, появилось предупреждение: «Мы временно закрыты, чтобы обеспечить здоровье и безопасность наших клиентов и персонала».