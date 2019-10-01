Бренд Thom Browne дебютирует с коллекцией ароматов

Продажи первой парфюмерной коллекции американской марки стартуют в октябре.
Том Браун наконец решился дебютировать с полноценной парфюмерной коллекцией. Уже в этом месяце в продажу поступит несколько ароматов от американской марки Thom Browne, созданных в сотрудничестве со швейцарским производителем Givaudan. Первую коллекцию составят шесть ароматов, объединенных темой ветивера. Как признался сам дизайнер, он хотел создать вневременные и очень личные для него композиции.
Еще одним объединяющим элементом коллекции станет своеобразное украшение флаконов: на каждый будет нанесена дата рождения Тома Брауна – 09.27.65.
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