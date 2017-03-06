Бренд TSIGANOVA: новые высоты

Капсульная коллекция, созданная певицей и дизайнером Викой Цыгановой, в марте будет представлена в Салоне российского дизайна "ЛУК", расположенном на высоте 2320 метров над уровнем моря, на горнолыжном курорте "РОЗА ХУТОР".

Коллекция «Имперский стиль» посвящена России во всем ее величестве и многообразии, богатом историческом наследии и глубоких культурных традициях. На внешний вид коллекции оказали влияние исконно русские народные промыслы: золотошвейное искусство, вышивка шелком и инкрустация камнями, кожевенный и пушной промысел. Вдохновением послужили архитектурные ансамбли монастырей и соборов, традиционные узоры Византии и ее культурной преемницы – Руси, а также красота и уникальность женских нарядов времен правления императорской семьи.

Вышивка каждого предмета коллекции – уникальна, выполнена вручную по авторским эскизам Виктории.

При создании коллекции использованы только натуральные материалы высочайшего качества: кашемир, шелк, натуральная кожа и аукционные меха класса люкс. При отделке жакетов, пальто и жилеток использовался традиционный русский соболь, а на душегрейках – дикая черная и полярная белая лиса. Многие ткани коллекции были лично привезены дизайнером из Италии, Франции, Индии и разных других уголков планеты. Детали отделки и фурнитуры также только высочайшего качества от известных производителей Австрии, Италии, Чехии (Swarovski) и Японии.

Главной изюминкой капсулы стала душегрейка с отделкой из аукционного русского соболя, аналог которой нашел достойное место в гардеробе супруги действующего Президента США, Мелании Трамп.

Кроме того, в коллекции впервые будет представлена обувь, также выполненная в традиционном русском стиле.