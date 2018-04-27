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Yulia Prokhorova Beloe Zoloto (13)
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Анастасия Ильина

Бренд Yulia Prokhorova Beloe Zoloto выпустил коллекцию Wedding demi couture 

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  • 27 Апреля 201800:50
Сюжеты: Yulia Prokhorova Beloe Zoloto, Свадебная мода
Вдохновившись героинями кинолент 50-х годов, дизайнер Юлия Прохорова создала свадебную коллекцию, объединившую в себе платья разных эпох – от ретро до современности.

Новая свадебная коллекция выполнена в традиционной классике бренда: французское кружево, сатин, тюль с вышивкой, фатин. В качестве деталей выбраны вышивка камнями, ручная вышивка, банты, объемные аппликации.

Струящиеся воланы, блеск сатина и королевская эстетика – викторианские воротничики и длинные рукава – важная составляющая коллекции Wedding demi couture от Yulia Prokhorova Beloe Zoloto. Многослойность некоторых экземпляров коллекции формирует архитектурную форму, но невесомые ткани сглаживают строгость форм.

Привычные классические А-силуэты с пышной юбкой, любимые невестами, дополнились нестандартными лаконичными платьями-мини, а также брючными костюмами, отвечающими последним трендам минимализма.

Уникальность изделий состоит в экспериментах с оттенками – свадебные платья не только в белом цвете, но и в мятном, ягодном и нежном крем-брюле.

Платья из коллекции подойдут для разного возраста: от совсем юной до зрелой невесты, что соответствует концепции и философии бренда. Без внимания не остались и маленькие участницы церемоний – в коллекции присутствуют нежные детские копии взрослых платьев в различных цветах, что позволяет соблюсти единую стилистику важного события в жизни каждой девушки.

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