BRICS+NEPTUNE – музыкальный вечер, собравший всех звёзд

18 декабря в отеле Four Seasons прошёл закрытый музыкальный вечер BRICS+NEPTUNE. Звездой мероприятия стал RedOne – легендарный певец, композитор и продюсер, обладатель двух премий «Грэмми».

RedOne (Надир Хаят) впервые посещает Россию, и сразу же делает это в особом статусе посла по культуре BRICS+. RedOne сделал презентацию предстоящего грандиозного события – международного форума и церемонии награждения BRICS+. Мероприятие запланировано на 21 февраля 2021 года в ОАЭ, оно пройдёт в отеле Армани Дубай Бурдж Халифа в преддверии и в партнёрстве с ЭКСПО-2021. Рассказал RedOne и о своих новых проектах в области кино, в том числе о съёмках нового автобиографического документального фильма, в котором участвуют мировые звёзды из мира музыки, легендарные спортсмены Роналдо и Хабиб, а также влиятельные политики, шейхи, представители королевских семей Ближнего Востока, Европы и Марокко, бизнесмены, филантропы, художники и артисты. Вместе с Надиром в Москву прилетел его хороший друг – актёр, продюсер и компаньон Джеки Чана харизматичный Song Yin-Xi, который также представил гостям свои проекты.

Генеральным партнёром вечера выступила самая инновационная компания в мире в области строительства объектов на воде Neptune. BRICS+NEPTUNE – это коллаборация одной из влиятельнейших организаций на Ближнем Востоке BRICS+ и крупного бизнеса. В этом сотрудничестве создаются новые уникальные точки международного взаимодействия по вопросам развития экологически ориентированной экономики, культуры, социальной ответственности и медицины, путём межгосударственного и межотраслевого сотрудничества.

В статусе официального партнера мероприятия была представлена косметологическая компания Nanoasia и лично основатель компании Кира Сорокина.

Также мероприятие поддержали: туристическая компания Resort Life, ювелирный дом Roberto Bravo, элитная бижутерия и украшения Кеннет Джей Лэйн, санаторий «Арника», швейцарский бренд женских часов и бижутерии ELIXA, ювелирный гипермаркет «Златоград».

Все гости мероприятия единодушно отметили, что подобный вечер – это настоящий подарок истинным ценителям отличной музыки, которая объединяет людей, страны и культуры. Это великолепное незабываемое шоу, дающее мощный заряд позитива и создающее праздничное настроение. Это именно то, чего всем нам так не хватало в уходящем году, который для всех стал непростым испытанием. Среди гостей вечера были: Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Митя Фомин, Наташа Королева, Ида Достман, Polina, Катя Лель, Елена Князева, Маргарита Позоян, Юлия Дилуа.