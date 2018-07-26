Британия готова полностью отказаться от натурального меха

Комитет по окружающей среде, продовольствию и сельским делам EFRA рекомендует правительству пересмотреть законодательство в отношении натурального меха.
Эксперты организации предложили ввести полный запрет на реализацию натурального меха на территории Соединенного Королевства. В EFRA подчеркивают, что правила ЕС не позволяют Великобритании ограничить торговлю пушниной, однако после выхода страны из Союза она сможет принять новые законы.
В качестве повода для данных рекомендаций выступает расследование EFRA, которое показало, что существующая сегодня маркировка товаров часто не соответствует действительности, а вещи производятся из натурального меха: кролика, лисы и шиншиллы. Кроме того, несовершенство законодательства не позволяет эффективно наказывать нарушителей.
В данный момент на территории Соединенного Королевства запрещены меховые хозяйства, последние из которых были закрыты 15 лет назад. При этом Британия по-прежнему импортирует различные виды пушнины.
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