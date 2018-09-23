В Британской Высшей Школе Дизайна открывается новое направление для подростков

В Британской Высшей Школе Дизайна впервые открывается новое направление для подростков - Fashion and Styling (Введение в мир моды и стиля) - первая программа для школьников 12-16 лет, которые хотят заниматься модой. Курс стартует 1 октября.

Если тинейджеру интересны история костюма, мода, он хочет реализовать себя творчески, попробовать себя в качестве фэшн-иллюстратора, стилиста, научиться пользоваться программами обработки изображений и создания веб-сайтов, то тогда он - будущий студент «Британки».

Образовательная программа рассчитана на год и предназначена для подростков, стремящихся понять моду в ее взаимосвязи с историей, развитием культуры и искусства, получить представление о ней, как об индустрии, познакомиться с основами профессий дизайнера одежды и стилиста, развить собственный вкус и стиль и осознанно выбрать дальнейшую траекторию образования.

Цель программы – ознакомление с основами профессий в индустрии моды, развитие интереса к истории и культуре посредство изучения моды, понимание основ анализа трендов, умение вести исследование и разрабатывать креативные образы. Занятия способствуют формированию вкуса и индивидуального стиля, знакомят с основами визуальной культуры, помогают приобрести базовые изобразительные навыки, в том числе в цифровой среде.