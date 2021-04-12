Британские дизайнеры передадут студентам ткани из своих архивов

Британский совет моды запустил проект Student Fabric Initiative, призванный поддержать местных студентов модных школ.

В рамках инициативы известные дизайнеры и марки Великобритании передадут материалы из своих архивов студентам-бакалаврам 33 колледжей страны. В числе участников проекта Student Fabric Initiative Виктория Бекхэм, Симон Роша, Габриэла Херст, Пол Смит, Barbour, Roksanda, David Koma, Halpern и Пол Смит. Кроме того, идею поддержали ритейлер Matchesfashion, креативный консультант Козетт МакКрири и публицист Чарли Портер. Последний отметил: «Эти совместные действия являются ответом на пандемию, но мы надеемся, что они станут примером того, как дизайнеры и бренды могут действовать в будущем, сделав устойчивое развитие основой образования в области моды в Великобритании».