Британские марки появятся на Неделе мужской моды в Милане

Британский Совет моды объявил о сотрудничестве с Национальной палатой моды Италии.

В рамках сотрудничества на Неделе мужской моды в Милане свои осенне-зимние коллекции будущего года представят несколько британских дизайнеров. Шоу пройдут в шоуруме Spazio Savona 56. В частности здесь дебютирует культовая для лондонской Недели марка A-Cold-Wall. Кроме того, Британский Совет моды и Национальная палата моды Италии будут вести прямые трансляции показов в Instagram. Пройдет миланская Неделя с 10 по 14 января 2020-го.