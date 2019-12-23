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Неделя моды в Милане (566)
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Артем Кузелев

Британские марки появятся на Неделе мужской моды в Милане

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  • 23 Декабря 201915:36
Сюжеты: Неделя моды в Милане

Британский Совет моды объявил о сотрудничестве с Национальной палатой моды Италии.

В рамках сотрудничества на Неделе мужской моды в Милане свои осенне-зимние коллекции будущего года представят несколько британских дизайнеров. Шоу пройдут в шоуруме Spazio Savona 56. В частности здесь дебютирует культовая для лондонской Недели марка A-Cold-Wall. Кроме того, Британский Совет моды и Национальная палата моды Италии будут вести прямые трансляции показов в Instagram. Пройдет миланская Неделя с 10 по 14 января 2020-го.

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