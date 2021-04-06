Британским дизайнерам ответили по поводу запрета на натуральный мех

Дизайнеры Стелла Маккартни, Вивьен Вествуд и Эрдем Моралиоглу выступили за запрет на использование натурального меха и волокна на территории Великобритании. В ответ на это Альянс натуральных волокон (NFA) заявил, что запрет на мех нанесет вред окружающей среде и отбросит усилия страны по повышению экологической устойчивости.

Согласно заявлению NFA, коалиции экологической справедливости, которая представляет интересы шерсти, кожи, меха и других природных материалов, запрет на мех означал бы использование синтетических волокон и одежды. «Синтетическая одежда – один из основных загрязнителей водных путей в мире. По оценкам исследователей, одни только синтетические ткани ответственны за до 35% микропластического загрязнения наших океанов; синтетическая одежда при чистке «сбрасывает» микрочастицы. Натуральные волокна, напротив, являются устойчивым и возобновляемым ресурсом», – говорится в пресс-релизе NFA.

Майк Браун, глава отдела устойчивого развития и коммуникаций NFA, продолжает: «Дизайнеры должны знать, что свобода выражения мнений, свобода выбора и устойчивость жизненно важны для моды. Их отстаивание пластиковой одежды безвкусно и недальновидно».

Несколько лидеров модной индустрии и модельеров высказались за использование меха. Ив Саломон заявил: «Самая большая проблема, с которой сегодня сталкивается планета, – это пластик, который, на мой взгляд, намного важнее, чем дебаты по поводу меха». Астрид Андерсен повторила аналогичные замечания: «Для меня мех – самый экологичный материал, с которым вы можете работать». Сильвия Фенди также заключила: «Мех прочный, его даже не нужно стирать, и он полностью биоразлагаем».

В NFA заявили, что дизайнеры должны быть осторожны в своих желаниях. «Основные сторонники запрета на мех – небольшая группа активистов-маргиналов – хотят запретить использование натуральных волокон животного происхождения, включая те, которые же и используются вышеупомянутыми дизайнерами. Стелла Маккартни использует шерсть; Вивьен Вествуд использует кожу, а Erdem – шелк».