Британский бренд одежды Boohoo выходит на российский рынок

Друзья, спешим порадовать всех неравнодушных к моде и стилю долгожданной новостью об официальном появлении нашумевшего британского бренда одежды Boohoo на российском рынке! Уже в Июне этого года первые online-покупатели смогут пополнить свой гардероб трендами этого лета и стать поистине уникальными обладателями самой модной, и главное доступной, одежды, обуви и аксессуаров с берегов мировой столицы моды.

Эксклюзивным представителем британской марки Boohoo на российском модном рынке станет fashion-платформа Clouty.ru, на счету которой на данный момент сотрудничество с более чем 100 крупнейшими fashion ритейлерами. Особенно приятно, что теперь у всех блоггеров, стилистов, дизайнеров, и просто ценителей красивых и качественных вещей, в лице бренда Boohoo проявиться ещё одна яркая возможность заявить о себе с позиции профессионала на ресурсе Clouty.ru! На сервисе каждый может стать частью мира моды, поделиться своим видением стиля и раскрыть свою уникальность.

Индивидуальность марки Boohoo, помогает раскрыть совладелица и известный британский дизайнер в одном лице — Carol Kane. В своём пожелании российскому покупателю Carol пообещала, что коллаборация fashion-платформы Clouty.ru с британским брендом Boohoo, за 10 лет покорившим рынок и Англии, и США, и Франции, обещает быть действительно продуктивной и принесёт много пользы, ведь бренд поддерживает не только внешние тенденции мира моды, но и выступает «За» расширение границ мировых стандартов красоты, выпуская коллекции «+ size».