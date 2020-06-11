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Victoria’s Secret (171)
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Артем Кузелев

Британский филиал Victoria’s Secret объявил о банкротстве

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  • 11 Июня 202013:37
Сюжеты: Victoria’s Secret

После прекращения деятельности из-за пандемии британское отделение марки стало банкротом.

В конце прошлой недели марка опубликовала официальный пресс-релиз, в котором сообщила о банкротстве британского филиала. При этом отмечается, что запущенный процесс не относится к онлайн-торговле бренда на территории Великобритании, т.к. ее осуществляет глобальная компания. На данный момент известно, что консалтинговая фирма Deloitte, ведущая процедуру банкротства, в попытке вывести марку из кризиса пересмотрит договоры аренды магазинов с владельцами площадей или попробует найти для Victoria’s Secret покупателя. Сейчас на территории страны у бренда 25 магазинов и 800 сотрудников.

 
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