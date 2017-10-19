Британский Glamour расстался с главным редактором

Глава редакции британской версии знаменитого глянцевого журнала сообщила, что покидает свой пост.

Джо Элвин, которая являлась главным редактором британского Glamour 16 лет, приняла решение покинуть журнал. Элвин пришла в редакцию в 2001 году, успев поработать до этого в изданиях Dolly, Sugar и B. Руководство издания пока что объявило, кто займет освободившееся место главреда, однако понятно, что журнал будет и дальше развивать новый формат. Обновления касаются печатной версии, которая теперь будет выходить два раза в год. Холдинг Conde Nast решил сосредоточиться на онлайн-версии издания.