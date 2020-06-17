Британский модный совет учредил Институт позитивной моды

В рамках проекта будет запущена онлайн-платформа, которая поможет фэшн-индустрии Великобритании стать более устойчивой, гибкой, справедливой в вопросах оплаты труда и распределении ресурсов и возможностей.

Платформа Института позитивной моды будет содержать актуальную информацию обо всех мероприятиях, направленных на поддержку экологии, защиты прав человека и распространения этичного и прогрессивного опыта. Весь контент будет разделен на три больших блока: Окружающая среда, Люди и Сообщество и мастерство. Созданием контента будут заниматься представители правительства, некоммерческие организации, учебные заведения, а также эксперты и представителей модной индустрии.