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Артем Кузелев

Британский модный совет учредил Институт позитивной моды

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  • 17 Июня 202015:41

В рамках проекта будет запущена онлайн-платформа, которая поможет фэшн-индустрии Великобритании стать более устойчивой, гибкой, справедливой в вопросах оплаты труда и распределении ресурсов и возможностей.

Платформа Института позитивной моды будет содержать актуальную информацию обо всех мероприятиях, направленных на поддержку экологии, защиты прав человека и распространения этичного и прогрессивного опыта. Весь контент будет разделен на три больших блока: Окружающая среда, Люди и Сообщество и мастерство. Созданием контента будут заниматься представители правительства, некоммерческие организации, учебные заведения, а также эксперты и представителей модной индустрии.

 
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