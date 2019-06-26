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Артем Кузелев

Британский Совет моды наградит Наоми Кэмпбелл

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  • 26 Июня 201912:24
Сюжеты: Naomi Campbell

В начале декабря в лондонском Альберт-холле британская супермодель получит специальную награду.

Британский Совет моды сообщил, что намерен наградить супермодель Наоми Кэмпбелл. Церемония состоится 2 декабря в традиционной локации – лондонском Альберт-холле. Здесь Черная Пантера получит из рук одного из членов жюри награду в номинации «Икона стиля». Также эксперты Совета отметят вклад Наоми в развитие мировой моды и ее филантропическую деятельность. Мисс Кэмпбелл уже получила аналогичную премию в 2018 году, тогда ее отметило жюри Совета модных дизайнеров Америки.

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